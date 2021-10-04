Fatih Altaylı: Türkiye-Suriye sınırındaki mayınlar temizlendi, sonrası malum; şimdi İran sınırındaki araziler temizlenecek, zamanlama manidar geliyor

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, uluslararası bir anlaşmaşla AKP iktidarının ilk yıllarında Suriye sınırındaki mayınlı bölgenin temizlenmesine dikkat çekerek, "Türkiye Suriye sınırındaki mayınlar temizlendi. Sonrası malum. 1 yıl sonra Suriye karıştı, karıştırıldı. 5 milyona yakın Suriyeli mayınları temizlenmiş sınırdan geçerek Türkiye’ye geldi. Şimdi onlarla iç içe yaşıyoruz. Ve bir yandan da dua ediyoruz ki, Rusya destekli Esad kendi ülkesi sınırları dahilindeki İdlib’e girmesin ki, bir 4 milyon kaçak göçmenimiz ve 30-40 bin yeni teröristimiz olmasın diye." diye yazdı.

Avrupa Birliği desteği ile Türkiye'nin İran sınırındaki mayınlı arazinin mayından temizleneceğine işaret eden Altaylı, "Hayırlısı ile pek yakında İran sınırımızdaki mayınlı araziler de mayından temizlenecek.

Niye şimdi diye düşünmeden edemiyor insan. Zamanlama manidar geliyor biraz aklı olana.

Türkiye sınırlarını temizliyor, geçilebilir hale getiriyor Avrupa Birliği desteği ile, Avrupa Birliği ise Türkiye ile olan sınırlarını yüksek duvarlar ile tahkim ediyor, yetmiyor Yunanistan, Türkiye sınırına en yakın yere ABD askerlerini yerleştiriyor." ifadelerini kullandı.

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