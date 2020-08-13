Fatih Altaylı: Türkiye siyasetinin bir üçüncü ittifaka, bir üçüncü yola ihtiyacı var

HaberTürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, Türkiye siyasetinde İyi Parti'nin önderliğinde üçüncü bir ittifaka ihtiyaç olduğunu belirtti. Altaylı, "Bu yolda yoldaşlık edecek partiler ise hiç kuşkusuz 'İyi Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi” düşüncesini dile getirdi.

Altaylı, "Son günlerde bir Muharrem İnce çılgınlığı yaşanıyor medyada.Hangi kanalı açsam, hangi tartışma programına baksam bir Muharrem İnce muhabbetidir gidiyor. Tamam Muharrem İnce’nin partisinden ayrılma ihtimali önemli... Yeni bir parti kurma olasılığı CHP’yi etkileyebilir... Başlatacağı bir hareket bir kesimde heyecan yaratabilir... Ama siyaseti kökten etkileyecek bir durum da ortaya çıkarmaz. İnce bugün tüm sorulara yanıt vermiştir muhtemelen. Ama açıkçası çok da önem atfetmiyorum. Siyaseti değiştirecek bir şey olmayacağını biliyorum çünkü. Bana göre Türkiye’deki siyaseti ciddi anlamda değiştirebilecek tek şey, yeni bir ittifakın kurulması olacak." görüşünü savundu.

Altaylı, "Ben buna 'Üçüncü yol' adını koyuyorum şimdiden. İyi Parti önderliğinde yeni bir 'İttifak'.- Biliyoruz ki, Türkiye’de asla CHP’ye oy vermeyecek olan ciddi bir muhafazakar kitle var. Psikolojik, sosyolojik, etnolojik hatta antropolojik nedenlerle CHP adını görünce tüyleri diken diken olan ve ters yöne koşan bir kesim. Buna bir de HDP’ye alerjik olan kesimi de ekleyince Millet İttifakı denilen ittifak ister kabul edin, etmeyin, engelli doğuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Altaylı, "İktidar koalisyonu AK Parti- MHP ikilisinin akıllıca kaşıdığı HDP yarası bu ittifakta kırığa dönüşmese de tabana inen çatlaklara neden oluyor. Bu yüzden de Türkiye siyasetinin bir üçüncü ittifaka, bir üçüncü yola ihtiyacı var. Bu yolda yoldaşlık edecek partiler ise hiç kuşkusuz 'İyi Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi' Böyle bir ittifak Türk siyasetinde gerçek bir değişikliğe neden olabilir. Mevcut dengeyi değiştirebilir. Cumhurbaşkanlığı seçimlerini etkilemese bile TBMM seçimlerini büyük oranda etkileyip, en azından siyasete bir denge getirebilir." ifadesini kullandı.

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