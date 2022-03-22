Fatih Altaylı: Türkiye önce parlaklığını kaybetti, şimdi ışığını kaybediyor; köhneleşiyoruz

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, yıllardır Türkiye’de faaliyet gösteren ve orta sınıfa hitap eden bir hazır giyim markasının Türkiye'deki operasyonlarını durdurma kararı aldığını belirterek, "Birileri ister kabul etsin, ister etmesin 'fakirleşiyoruz'. Hızla 80’lere hatta 80 öncesine dönüyoruz" dedi.

Altaylı yazısında İstanbul'un ünlü caddelerindeki yerli ve yabancı marka dükkânların azaldığını, vitrinlerin çirkenleştiğini ve kalitesizleştiğini belirterek, yeme içme mekanlarının çoğaldığına dikkat çekti.

Telefonuna bir markadan mesaj geldiğini söyleyen Altaylı şu ifadeleri kullandı:

"Yıllardır Türkiye’de faaliyet gösteren ve orta sınıfa hitap eden bir hazır giyim markası 'Türkiye’deki operasyonlarımıza son veriyoruz. Büyük ucuzluk yapıyoruz' haberi veriyordu. Aslında çok da pahalı olmayan, orta gelir düzeyini hedef alan lüks olmaktan uzak, kaliteli bir markaydı. İki nedenle Türkiye’yi terk ediyordu. Birincisi fiyat belirleyemiyordu. Sattığı her ürünü, bir sonraki sezon yerine koymak için yeni sermayeye gerek duyuyordu. İkincisi akıl dışı biçimde değer kaybeden TL yüzünden zaten artık fiyatları orta sınıfın erişebileceği bir noktanın üzerine çıkmıştı. Ama bunun böyle olacağı öylesine aşikardı ki!

Türkiye’de de oldukça yaygın olarak bulunan ve ucuzluğunun yanı sıra standartlaşmış fiyatı ile meşhur bir firma, hadi adlı adınca söyleyelim Zara için bir tanıdığım şöyle bir tabir kullandı. 'Zara, Chanel olmuş da haberimiz olmamış.' Kastettiği şuydu. İki yıl önce Chanel'in fiyatları ile bugün Zara’nın fiyatları aynı noktaya gelmişti. TL’nin değer kaybı o kadar fazlaydı.

Üstelik de bu firma Türk pazarını bir tür outlet olarak kullanmasına, Avrupa’da satamadığı ürünleri buraya getirmesine rağmen bu kadar pahalı hale gelmişti. Ve Zara’nın da Türkiye pazarı ile ilgili uzun vadeli fikirlerinin olumlu olmadığı biliniyor. Açıkça görülen o ki, Türkiye ışığı sönmekte olan bir ülke haline geldi. Önce parlaklığını kaybetti, şimdi ışığını kaybediyor. Köhneleşiyor. Ve veriler daha kötüsüne işaret ediyor. Ve tüm bunlar 1 ay önce Ukrayna ile Rusya birbirine girdi diye olmadı. Emin olun."