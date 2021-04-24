Fatih Altaylı: Türkiye’nin durumuna "Golü yiyip tehlikeyi atlatmak" denir; Allah küme düşmekten korusun

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, ABD Başkanı Joe Biden'ın, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 1915 olaylarını "Ermeni Soykırımı" olarak nitelendirmeye niyetli olduğunu söylemesine ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu yazısında, “Şaşırtıcı değil çünkü Biden zaten bu tavrını baştan belli etmişti, yanına Kamala Harris'i de alınca perşembenin gelişi salıdan belli olmuştu” dedi.
“Biden, Erdoğan'a ‘Haziran'da NATO toplantısında görüşürüz’ diyerek Türkiye'nin tepkisini yumuşatmanın da yolunu bulmuş kendince. Bu durumu ‘Golü yiyip tehlikeyi atlatmak’ denir” diyen Altaylı, devamında şunları kaydetti:
“Kaleniz baskıdan bunalmıştır, topu uzaklaştıramıyorsunuzdur. Golü yiyip rahatlarsınız. Türkiye'nin durumu tam budur. Üstelik de eskiden tribünde az da olsa taraftarımız, en azından bizim takımı destekleyen Hapoel taraftarları vardı. Artık o da olmayınca golü yemek kaçınılmazdı. Bundan sonra ne olur! Bu futbol anlayışı ile ve tribünleri terk eden taraftarlar ile daha çok gol yeriz gibi duruyor. Allah küme düşmekten korusun.”
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TIKLAYIN - Bloomberg: Biden, Erdoğan'a yarın Ermeni Soykırımı'nı tanımaya niyetli olduğunu söyledi
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ABD Başkanı Joe Biden'ın uzmanlar tarafından Osmanlı İmparatorluğu'nda 1.5 milyon Ermeni'nin ölümüyle sonuçlandığı belirtilen 1915 olaylarını bugün "soykırım" olarak nitelendirmeye hazırlandığı belirtiliyor.
ABD başkanları geçmişte 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelendirmemişti. Biden, 24 Nisan'da bu yönde bir açıklama yapması durumunda olayları soykırım olarak tanıyan ilk ABD lideri olacak.
Geçen ay aralarında iki partiden de isimler olan 38 senatör Biden'a "soykırım" nitelemesi yapması talebinden bulunan bir mektup yazmıştı. Biden, kazandığı 2020 seçimlerine giden kampanya sürecinde de bu yönde karar vereceğini söylemişti.
Bugüne kadar çoğu Avrupalı ve Güney Amerikalı olan 29 ülke 1915 olaylarını soykırım olarak tanıdı. Kararı alanlar arasında Rusya ve Suriye de bulunuyor.