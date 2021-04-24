Fatih Altaylı: Türkiye’nin durumuna "Golü yiyip tehlikeyi atlatmak" denir; Allah küme düşmekten korusun

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, ABD Başkanı Joe Biden'ın, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 1915 olaylarını "Ermeni Soykırımı" olarak nitelendirmeye niyetli olduğunu söylemesine ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu yazısında, “Şaşırtıcı değil çünkü Biden zaten bu tavrını baştan belli etmişti, yanına Kamala Harris'i de alınca perşembenin gelişi salıdan belli olmuştu” dedi.

“Biden, Erdoğan'a ‘Haziran'da NATO toplantısında görüşürüz’ diyerek Türkiye'nin tepkisini yumuşatmanın da yolunu bulmuş kendince. Bu durumu ‘Golü yiyip tehlikeyi atlatmak’ denir” diyen Altaylı, devamında şunları kaydetti:

“Kaleniz baskıdan bunalmıştır, topu uzaklaştıramıyorsunuzdur. Golü yiyip rahatlarsınız. Türkiye'nin durumu tam budur. Üstelik de eskiden tribünde az da olsa taraftarımız, en azından bizim takımı destekleyen Hapoel taraftarları vardı. Artık o da olmayınca golü yemek kaçınılmazdı. Bundan sonra ne olur! Bu futbol anlayışı ile ve tribünleri terk eden taraftarlar ile daha çok gol yeriz gibi duruyor. Allah küme düşmekten korusun.”

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