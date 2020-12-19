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Spor

Fatih Altaylı: Türkiye Futbol Federasyonu bir anlamda Türk futbolunu Bein Sports’a peşkeş çekti

19 Aralık 2020 13:28

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, Bein Sports’un Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) 2020-21 sezonu için kulüplerden onay almadan tamamen kafasına göre tamamı TL olacak şekilde Bein Sports ile 2 milyar 650 milyon TL’ye anlaştığını belirterek, "Yani bir anlamda Türk futbolunu Bein Sports’a peşkeş çekti" diye yazdı.

Altaylı yazısında şunları kaydetti:

"Katarlı Bein Sports sözleşme gereği 2020-21 sezonu için toplam 250 milyon dolar artı 1 milyar 300 milyon TL ödeme yapmak zorunda idi. Anlaşmaya göre bu ödemeler 20 Haziran’da yüzde 25 ve 20 Eylül’den itibaren de 9 eşit taksitte yapılmak zorunda idi. Yani sezonluk ödemenin yüzde 50’si bugüne kadar yapılmış olmalıydı. Ancak Türkiye Futbol Federasyonu 2020-21 sezonu için kulüplerden onay almadan tamamen kafasına göre tamamı TL olacak şekilde Bein Sports ile 2 milyar 650 milyon TL’ye anlaştı.

Yani bir anlamda Türk futbolunu Bein Sports’a peşkeş çekti. Ama Bein’e bu da yetmedi. Bu sezon ve önümüzdeki sezon ayrıca 135 milyon TL daha kesinti yapmak istiyor. Kendini Katar Federasyonu zanneden Futbol Federasyonu, kulüplerin değil Bein’in yanında durduğu için de kulüpler üretimden gelen güçlerini kullanarak protesto ediyorlar."

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Geçen günlerde Kulüpler Birliği, yaptığı açıklamayla yayıncı kuruluş Bein Sports’un yapması gereken ödemelerde ciddi sorunlar ve aksaklıklarla karşılaştıklarını belirtti. Yayıncı kuruluşun yükümlülüklerini yerine getirmediğini belirten Kulüpler Birliği, kulüplerin her geçen gün endişe ve batağa sürüklendiğini ifade etti. Ayrıca açıklamada; 15. haftada oynanan tüm maçlarda, başlama düdüğünden sonraki ilk 60 saniye takımların mücadele etmeyerek yayıncı kuruluşu protesto edeceği de yer aldı.

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