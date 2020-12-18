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Spor

Digiturk, "Bu sezonki maçların ödemesi yapıldı" dedi; TFF'den yalanlama geldi

"Yayıncı kuruluşun 'ödeme' açıklaması gerçeği yansıtmamaktadır"

18 Aralık 2020 22:04

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Digiturk'un 2020-2021 sezonuna ilişkin yükümlü olduğu ödemelerin tamamını yapmadığını açıkladı.

Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ve 1. Lig Futbol Kulüpleri Birliği Derneği, yaptıkları ortak açıklamayla yayıncı kuruluşa tepki gösterileceğini duyurmuştu. Duyuruda yayıncı kuruluşun yükümlülüklerini yerine getirmemesinin, bu haftaki maçların başında futbolcuların 1 dakika mücadeleyi bırakarak protesto edileceği belirtilmişti.

Digiturk'ten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, protesto etme kararının şaşkınlıkla karşılandığı ifade edildi. Açıklamada 2020-2021 sezonunda bugüne kadar oynanmış tüm karşılaşmalara ilişkin naklen yayın lisans bedelinin TFF'ye tam olarak ödediği belirtilmiş, “Digiturk'e karşı Süper Lig ve 1. Lig kulüplerinin bu davranışını dayanaksız ve haksız buluyoruz” denilmişti.

TFF'den Digiturk'ün açıklamasına yalanlama geldi.

"Yayıncı kuruluşun 'ödeme' açıklaması gerçeği yansıtmamaktadır"

TFF'nin yazılı açıklamasında, "Digiturk'ün 2020-2021 sezonunda bugüne kadar oynanmış tüm karşılaşmalara ilişkin naklen yayın lisans bedeli TFF'ye tam olarak ödenmiştir yönündeki açıklaması gerçeği yansıtmamaktadır" dendi. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

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