Fatih Altaylı: Türkiye’deki Suriyeli göçmenlerle, Almanya’daki Türkleri kıyaslamak tam bir aymazlıktır

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın İzmir'de Suriye kökenli Türkiye vatandaşı bir kişinin işlettiği kuyumcuya girerek kimlik ve ruhsat sormasının ardından gelen tepkiler üzerine "Bir tip, Ümit Özdağ’ın Suriye kökenli esnafı ziyaretini Köln’de Zürih’te bir Nazi’nin Türk esnafa 'Ülkemden git' demesine benzetmiş. Aymazlığın bu kadarı olur" dedi.

"Yüz binlerce Türk Almanya’ya Türkiye’de iç çatışma var bahanesi ile sığınmadılar" diyen Altaylı, şöyle devam etti:

"Alman devletinin, o zamanki adıyla Batı Almanya ya da Alman Federal Cumhuriyeti’nin resmi talebi ile o ülkeye işçi olarak gittiler. Zamanla bir bölümü o ülkenin vatandaşı oldu. İçlerinde mülteci, kaçak göçmen sayısı oransal olarak yok denecek kadar azdır.

Türkiye’deki Suriyeli göçmenlerle, Almanya’daki Türkleri kıyaslamak tam bir aymazlıktır. Üstelik Almanya’daki Türklerin eğitimi, entegrasyonu için Türkiye ile Almanya yıllardır ortak çaba yürütür. Bu ikisini karşılaştırmak, kıyaslamak tam bir aymazlıktır.

Sonra nereden aklıma geldiyse, bu karşılaştırmayı yapan kişinin kim olduğuna bir bakayım dedim. Karşıma çıkan ilk fotoğraf aynı kişinin Fransa’daki Ermeni Soykırım Anıtı’nın önünde Türkiye’yi protesto ettiğini gösteren görüntüler oldu. Şaşırdım mı! Hayır. Bu tipin 'sözde' yerli ve millicilerle kol kola gezmesine şaşırmadığım gibi."

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TIKLAYIN - Ümit Özdağ kuyumcuya girip, Suriye kökenli vatandaştan kimlik ve ruhsat sordu