Fatih Altaylı: Tüm İstanbul hastanelik olacak

HaberTürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, İstanbul'da sokakta maske takanların sayısının az olduğu ve sosyal mesafeye de dikkat edilmediğini belirterek, "Ne bir denetim ne bir önlem ne bir kontrol. Bu kafa ile tüm İstanbul hastanelik olursa hiç şaşırmam." görüşünü savundu.

Altaylı, “İstanbul’da Covid-19’un yeniden büyük ve hızlı bir yükselişe geçmesi nedeniyle bir toplantı yapıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı hariç tüm yetkililerle. Seçilmişleri atanmışlara ezdirmeme iddiası ile 18 yıl önce yola çıkan bir iktidarın artık atanmışlarla yürüyor olması ironik deyip geçmek mümkün değil. Çünkü İstanbul giderek bir felakete sürükleniyor.” düşüncesini dile getirdi.

Altaylı, "Allah aşkına İstanbul’da bir gün sokağa çıkın ve gezin. Sokaklarda maske takanların oranı yüzde 50-60. Bütün restoran, kafe, lokanta, her yer ama her yer lebaleb dolu. Sosyal mesafe falan diye bir şey söz konusu değil. Yemin ederim sanki salgın diye bir şey yok gibi. Yıllardır nasıl ise aynen öyle devam.- Bazı yerlerin girişinde yalandan bir ateş ölçümü o kadar. Bunun dışında ne bir denetim ne bir önlem ne bir kontrol. Bu kafa ile tüm İstanbul hastanelik olursa hiç şaşırmam." ifadesini kullandı.

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