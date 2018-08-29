Fatih Altaylı TRT'ye seslendi: Google'ı Facebook'u, Twitter'ı kaldırabiliyor musun Abidin!

Vatandaşlardan 'Amerika bize ekonomik ambargo uyguluyor, siz hâlâ kovboy filmi yayınlıyorsunuz' eleştirileri geldiği gerekçesiyle TRT, her pazar sabahı TRT 1 kanalından yayınladığı kovboy filmlerini yayınlamayacağını duyurdu.

Habertürk yazarı Fatih Altaylı TRT’nin ‘western kuşağı’nı kaldırarak, Türk filmi yayınlama kararını değerlendirdi. Altaylı 'Kaldırmak' başlığıyla yayımlanan yazısında, "Western’i kaldırmak kolay. Google’ı, Facebook’u, Twitter’ı, İnstagram’ı, Netflix’i, yerli veya yabancı tüm telefonlarımızdaki programları, kaldırabiliyor musun Abidin!" dedi.

Yazar Altaylı, TRT'nin vatandaşın eleştirisini haklı bulduğu gerekçesiyle kaldırdığı western kuşağına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"TRT Amerika’ya kızıp western filmlerini kaldırmış.

Western’i kaldırmak kolay.

Google’ı, Facebook’u, Twitter’ı, İnstagram’ı, Netflix’i, yerli veya yabancı tüm telefonlarımızdaki programları, kaldırabiliyor musun Abidin!"

TRT, son olarak 19 Ağustos’ta John Wayne’in başrolünde oynadığı 1971 yapımı ‘Kin Tuzağı’ filmini yayınlamıştı. 26 Ağustos pazar günü kovboy filmi yayınlamayan TRT, bunun yerine ‘Beni Böyle Sev’ dizisinin tekrarını ekranlara getirdi.

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