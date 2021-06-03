Fatih Altaylı: TRT, benim vergilerimle kim olduğunu bilmediğimiz 100 kişiyi niye maça götürüyor; siz turizm acentesi misiniz, yayın kuruluşu mu

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, 11 Haziran'da başlayacak olan EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türkiye ile İtalya arasında oynanacak açılış maçına TRT'nin 100 kişiyi götüreceğini söyledi. "Devlet kurumu, benim vergilerimle kim olduğunu bilmediğimiz 100 kişiyi, niye olduğunu bilmediğimiz bir nedenle Roma’ya maça götürüyor" diyen Altaylı, "Siz turizm acentesi misiniz, yayın kuruluşu mu!" ifadelerini kullandı.

Altaylı, "Avrupa Şampiyonası başlıyor. İlk maçımız Roma’da, İtalya ile. Ve öğrendiğim kadarı ile maçların Türkiye’deki yayıncısı TRT ilk maç için 100 kişiyi Roma’ya götürüyormuş. TRT ekibi 100 kişi değil. Bu 100 kişi 'Davetli'. Misafir. Devlet kurumu, benim vergilerimle kim olduğunu bilmediğimiz 100 kişiyi, niye olduğunu bilmediğimiz bir nedenle Roma’ya maça götürüyor. TRT’ye sormak isterim. Kim bu 100 kişi. Ve niye götürüyorsunuz! Siz turizm acentesi misiniz, yayın kuruluşu mu! Sondaki T Turizmin T’si mi!" diye yazdı.

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