Fatih Altaylı: TOGG müşterileri fabrikaya gidecek

HaberTürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, 'yerli otomobil' alacak müşterilerin Bursa'daki fabrikaya gideceklerini yazdı.

Altaylı, "Oldukça geniş bir araziye yayılmış üretim tesisi, üç bölümden oluşuyor.

Bir yanda batarya ve batarya gruplarının üretileceği bölüm, diğer tarafta ise araç montajının yapılacağı alan. Tam ortada ise boyahane var ve Karakaş boyahaneye çok önem veriyor.

Fabrikanın denize bakan tarafında iki yatay bina var. Pembe ve açık mavi. Bunlardan biri TOGG’un yönetim binası. Fabrika açılınca Bilişim Vadisi’ndeki ofisler buraya taşınacak. 'Mevcut ofise yarım saatlik mesafede olacağız' diyor. Doğru ama hayli pahalı bir köprü geçişi var arada. Pembe bina ise 'Müşteri deneyim merkezi'. Müşterileri fabrikaya bekliyorlar. Gelecekler ve orada otomobilin teknolojik özelliklerini deneyimleyecekler. Çocuklar ve gençler için de uygun alanlar olacak." ifadesini kullandı.

Altaylı yazısında şunları kaydetti:

“Biraz Wolfsburg’daki Autostadt gibi mi?” diye soruyorum. Tam öyle değil. Farklı bir teknolojik deneyim demek daha doğru olur” diyor Gürcan Bey. Fabrikanın deniz kıyısında olmasının liman avantajı sağlayacağını düşünüyorum.

Ama Gürcan Karakaş, “Bir limanımız olmayacak. En azından başlangıçta böyle bir planımız yok. Hemen yakında liman var zaten. İlerde çok büyük ihracat rakamları olursa o zaman düşünürüz” diyor.

Fabrika binasının hemen arkasındaki terk edilmiş askeri havaalanını da bir otomobil pisti olarak organize etmeyi planlıyorlar.

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