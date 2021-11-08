Fatih Altaylı, TOGG fabrikasını gezdi: Şahane bir otomobil yapmakta olduğumuza her gün biraz daha fazla inanıyorum

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, yerli otomobil TOGG'un Bilişim Vadisi'nde bulunan merkezindeki izlenimlerini aktararak, "İlk iki araç daha önce gösterilen ve Pininfarina’nın ürettiği araçlar. Diğer araç ise Türkiye’de yapılan bir araç. İlk prototiplere göre değişiklikler var. İlk önemli değişiklik aracın boyu aynı kalmakla beraber aks mesafesi 9 santim uzamış. Yapılan testler sonrasında rüzgar direncini azaltmak için bazı gövde değişiklikleri yapılmış. O kaput değişmiş. Çizgiler bana göre güzelleşmiş ve daha kaslı, daha heybetli olmuş.

İçerde ise bayağı değişiklik var. Dashboard'un tamamı ekran olmuş. Boydan boya kesintisiz giden bir ekran. Porsche Taycan gibi ama bunda hiç kesinti yak. Tam ekran. Altta ortadaki kumanda ekranı ise biraz küçülmüş, kumanda joystiğinin bulunduğu bölümde bazı değişimler var. Daha kullanıcı dostu gibi olmuş. Daha önce kamera olması planlanan geri görüş sistemi ise yeniden aynaya dönmüş. Bunda hem kullanıcı talebi hem de kameraların kirlenmesinin yaratması muhtemelen sorunlar etkili olmuş." diye yazdı.

"Şahane bir otomobil yapmakta olduğunuza her gün biraz daha fazla inanıyorum. Ben bu otomobili satın alırım. Çok da mutlu olurum" diyen Altaylı, "Sadece ölçek ekonomisi içinde işinizin kolay olmadığını, bütün büyük üreticiler birleşirken, FİAT gibi bir dev Chrysler ve sonra da Fransız PSA ile birleşmek zorunda kalırken. Tüm markalar ortak çatılar altına girerken, Mercedes TESLA’ya ortak olurken, milyarlarca avroluk arge bütçeleri ortaya koyarlarken bu zorluklarla nasıl mücadele edeceğinizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

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