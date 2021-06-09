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Fatih Altaylı, Teke Tek'e ara verdi: Bu bir veda programı

09 Haziran 2021 09:10

Gazeteci Fatih Altaylı, HaberTürk'te ekrana gelen Teke Tek programını "Bu bir veda programı" sözleriyle bitirdi. Altaylı sözlerine açıklık getirerek, "Canım bir süre tatil yapmak istedi epeydir yapmıyordum. Bir ay kadar buralarda olmam herhalde" ifadelerini kullandı.

Fatih Altaylı'nın sunduğu, iki bölümden oluşan Teke Tek programının ilk bölümünde Anadolu Efes Koçu Ergin Ataman'ı ağırlanırken, ikinci bölümünde ise Marmara Denizi'ni etkisi altına alan müsilaj konusunu mercek altına alındı.

Altaylı kapanış konuşmasında, "Bu arada bu bir veda programı" dedi. 

Altaylı, daha sonra sözlerine açıklık getirerek, "Bir süre olmayacağım. Canım bir süre tatil yapmak istedi epeydir yapmıyordum. Bir ay kadar buralarda olmam herhalde. Arada canım sıkılırsa yine gelir belki program yaparım ama muhtemelen bir ay yokum, bir ay sonra görüşmek üzere, hoş çakalın" ifadelerini kullandı.

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