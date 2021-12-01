Fatih Altaylı: Taraftar "Kim gelecek" diye soruyor kendi kendine; Aykut Kocaman gelirse kimse şaşırmasın

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, Fenerbahçe'de koltuğu sallanan Vitor Pereira için "Taraftar yine isyanda. Bu kez de Pereira’nın suyu kaynıyor. Sırayı ve sayıyı şaşırmadıysam Cocu, Ersun Yanal, Erol Bulut, Emre Belözoğlu’ndan sonra Pereira da 'Abbas' gibi görünüyor" dedi. Altalyı, "Şimdi taraftar 'Kim gelecek' diye soruyor kendi kendine. Ben de diyorum ki, Aykut Kocaman gelirse kimse şaşırmasın" ifadelerini kullandı.

"Fenerbahçe’nin Galatasaray’ı yenerek sağladığı rahatlık bir hafta sürdü" diyen Altaylı, "Fenerbahçeli taraftarların 'Galiba artık yükseliş başlıyor' diyerek umutlandığı haftanın ertesi yine kötü futbol, yine kötü kenar yönetimi ve yine puan kaybı. Taraftar yine isyanda. Bu kez de Pereira’nın suyu kaynıyor. Sırayı ve sayıyı şaşırmadıysam Cocu, Ersun Yanal, Erol Bulut, Emre Belözoğlu’ndan sonra Pereira da 'Abbas' gibi görünüyor. Taraftarlar Ancelotti falan beklerken Pereira’nın gelmesi zaten bir hayal kırıklığı idi ama performansı ile tam bir felakete dönüşünce bu son kaçınılmaz. Takımın en iyileri diye görülen Pelkas’ın, Salai’nin kenarda beklemesi gibi saçmalıklar da Pereira’nın sonunu hazırlayan etkenler. Özil’i takımda her hâlükârda tutma çabası da cabası. Şimdi taraftar 'Kim gelecek' diye soruyor kendi kendine. Ben de diyorum ki, Aykut Kocaman gelirse kimse şaşırmasın. 'Taraftar istedi' diyerek Kocaman gelirse emin olun hiç şaşırmam. Olmaz demeyin. Ben bu ülkede şaşırmamayı çoktan öğrendim. Siz de öğrenin" diye yazdı.

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