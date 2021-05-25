Fatih Altaylı: Süleyman Soylu'yu boşu boşuna milyonların izlemesine gerek yoktu, AK Parti ve MHP genel merkezlerinde izlense yeterdi

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Habertürk Televizyonu'nda çıktığı canlı yayında, ilk 50 dakikanın "tek adam şovu" ile geçtiğini belirterek, "İkinci bölümde ise özellikle Merdan (Yanardağ) ve İsmail (Saymaz) tüm iddiaları sormaya çalıştılar. Yanıt alamadılar o ayrı. Ya da tatminkar yanıt alamadılar. Ama bu gazetecilerin suçu değildi. Sonuçta işkence yaparak zorla yanıt alacak halleri yoktu. Sordular, söylenmedi. Hatta bazı şeyleri birkaç kez tekrarladılar." diye yazdı.

Süleyman Soylu'nun hedef kitlesine seslenmek istediği için yayına çıktığına işaret eden Altaylı, "Bu program izleyicilerin beklentisini karşılamak için değil, Soylu’nun ittifak içi mesajlarını verebilmesi için istenmişti besbelli. Boşu boşuna milyonların izlemesine gerek yoktu. AK Parti ve MHP genel merkezlerinde izlense yeterdi." ifadelerini kullandı.

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