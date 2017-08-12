Fatih Altaylı: Sorun Nuray Mert'in Cumhuriyet'te yazmaya başlaması...

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Cumhuriyet'in Nuray Mert'in yazılarına "yayın politikalarına aykırı" olması gerekçesi ile son vermesiyle ilgili olarak "Cumhuriyet gazetesi için sorgulanması gereken, Nuray Mert’in yazılarına niye son verdiği değil, niye Nuray Mert’e yazı yazmaya başlattığıdır" dedi.

Fatih Altaylı'nın "Yamuklar" başlığıyla yayımlanan (12 Ağustos 2017) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Sorun başlamasında

Bugünlerde gazetelerde yine yazar hareketliliği var.

Hürriyet Akif Beki’yle, Cumhuriyet ise Nuray Mert’le yollarını ayırmış.

Akif Beki’nin son dönem yazıları ilgimi çekiyordu. Gitmesine üzüldüm.

Zannederim, Davutoğlu’cu gibi görünmesi sorun oldu.

Cumhuriyet’te ise Nuray Mert’le yollar ayrılmış.

Yazdıklarıyla ilgili bir fikrim yok; çünkü kendisini epeydir okumuyordum.

Bildiğim tek şey, gazetesinin diğer yazarlarıyla arasının hoş olmadığı.

Bazıları Nuray Mert’in Cumhuriyet’teki yazılarına son verilmesi için“Yazar ve yöneticileri cezaevinde olan ve basın özgürlüğü isteyen bir gazete nasıl olur da yazarın işine fikirleri nedeniyle son verir?” diye saçmalıyor.

Bunu söyleyenler tamamen kafayı yemiş olmalı.

Basın özgürlüğü başka bir şeydir, ideoloji başka bir şeydir.

Merkeze yerleş- miş gazeteler bu noktada biraz daha geniş bir yelpazeye sahip olsalar da ideolojik gazeteler kendi fikirleriyle uyuşmayan yazarları elbette içlerinde tutmazlar.

Yeni Çağ Gazetesi’nde “Kürtçü” bir yazar, Akit’te “seküler” veya “ateizmi savunan” bir yazar olmaması, basın özgürlüğü açısından sakıncalı bir durum yaratmaz.

Basın özgürlüğü için sorun olan, iktidarların veya güç odaklarının kendileri gibi düşünmeyen gazetelerin ve gazetecilerin varlığını engelleme çabası içine girmesidir.

Cumhuriyet Gazetesi için sorgulanması gereken, Nuray Mert’in yazılarına niye son verdiği değil, niye Nuray Mert’e yazı yazmaya başlattığıdır