Fatih Altaylı: Siyasetçi yakınlarına verilen koyları da yakında görecek, duyacaksınız

HaberTürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, “Göcek koyları, ihale ile birilerine 'kiralama' adı altında devredildi. Halkın malı koylar, eski bir AK Partiliye kiralanarak, 'işletmeye' çevrildi. Siyasetçi yakınlarına verilen koyları da yakında görecek, duyacaksınız" değerlendirmesini yaptı.

Altaylı yazısında, "Adrese teslim ihalelerle, ne turizm, ne denizcilik alanında hiçbir faaliyeti olmayan, yeni kurulmuş şirketler üzerinden, koylar birilerine “hediye edilerek” değil. Üstelik de bu kiralama meselesi buzdağının görünen yüzü. Daha gerisi gelecek. Göcek’te devletten uzun süreli kiralama yöntemiyle çeşitli işletmeler kuran köylülere, Göcek çevresinde arazisi olanlara yapılan baskıları, buralarda imara açılan yerleri, orman vasfını yitirdiği iddiası ile orman alanlarında yaratılan rantları, siyasetçi yakınlarına verilen koyları da yakında görecek, duyacaksınız." ifadesini kullandı.