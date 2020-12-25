Fatih Altaylı: Şeb-i Arus’ta Türkçe Kur'an okunması üzerinden '1930’lara dönme suçlaması' yapılıyor, '1800’lere dönmüşüz zaten' diyeceğim ayıp olacak

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) Mevlana'nın ölümünün 747'nci yıl dönümünde düzenlediği Şeb-i Arus töreninde Türkçe Kur'an okunması üzerine başlayan tartışmalara dair "Şeb-i Arus’ta Türkçe Kur'an okunması üzerinden kıyamet kopuyor şimdi yine. '1930’lara dönme suçlaması' yapılıyor. Gülüyorum. '1800’lere dönmüşüz zaten ne 1930’u' diyeceğim ama ayıp olacak" dedi.

Altaylı, bugünkü yazısında, "Dedemin kitapları arasında görmüştüm ilk kez yabancı dilde bir Kur'an-ı Kerim’i. Bizim evde de çeşitli Kur'anlar vardı. Arap harfleri ile yazılmış Arapça olanı, Latin alfabesi ile yazılmış Arapça olanı, Latin alfabesi ile yazılmış Türkçe tefsiri, Osmanlıca yazılmış Türkçe tefsiri. Hepsi vardı. Ama dedemin kitapları arasında gördüğüm ilginçti. Almancaydı. Dedeme sormuştum 'Niye Almanca yazmışlar' diye. 'Alman anlamak istemiş içinde ne olduğunu. Bir şeye gerçekten saygı duymak için anlamak ister insan' demişti. Bana da hem Hazreti Muhammed’in hayatını hem de Kur'an’ın Türkçe mealini okumamı tavsiye eden kendisiydi" ifadesini kullandı.

Altaylı, "Dinlerin dili olur mu diye hep tartışılır. İslamiyet’in dili Arapça diye söylenir hep. Konum değil bilemeyeceğim. İyi de o zaman niye Farsça’dan gelen Namaz kelimesini kullanırız Arapça Salat’ın yerine? Ya da niye Pehlevice’den gelen Oruç kelimesini tercih etmiştir Türkler? Farsçalaştırmakta sorun yoktur da Türkçeleştirmek mi sorundur! Konum değil derine inmeyeyim. İbadeti isteyen istediği dilde eder bana göre. Kimi anlayarak etmek ister, kimi anlamayarak. Kimi anlamak ama ibadeti kutsal olduğuna inandığı dilde etmek ister. Açıkçası edebi yönünü de düşününce, Kur'an’ı Arapça okumak istemeyi çok iyi anlıyorum. Sadece ilahi metinleri değil, güçlü felsefi metinleri de dilinde okumanın önemi vardır. Ama anlamak kaydı ile" görüşünü savundu.

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