Fatih Altaylı: Sahada çok net görünen gerçek, Fatih Terim’in artık teknik direktör olarak devrini kapadığıdır

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, Galatasaray'da Fatih Terim'in artık teknik direktör olarak görev almaması gerektiğini belirterek "Sahada çok net görünen gerçek, Fatih Terim’in artık teknik direktör olarak devrini kapadığıdır" dedi.

Galatasaray'ın yeni yönetim ile birlikte yürüttüğü transfer politikasına değinen Altaylı, "Galatasaray futbol takımı bir gençleştirme operasyonu yürütüyor. Yönetimin açıklamalarından bunu anlıyoruz. Uygulama da bunu gösteriyor zaten. Bir şikayetim yok. Uzun zaman önce başlanması gereken bir iş, yapılması gereken bir hamle idi. Ancak Galatasaray yönetimi bu gençleştirme operasyonunu eksik ya da yarım yapıyor. Sadece takımı değil, teknik kadroyu da gençleştirmek gerektiğini unutuyor" ifadelerini kullandı.

"Sahada çok net görünen gerçek, Fatih Terim’in artık teknik direktör olarak devrini kapadığıdır" diyen Altaylı, şunları kaydetti:

"Son 4 yıldır görünen gerçek Terim’in başarılı olması için rakiplerinin başarısız olması gerektiğidir. Galatasaray'ın şampiyonluğu rakiplerin ikramına bağlıdır. Terim artık modern futbolun dışında, çağdaş futbolun gerisinde kalmıştır. Evet. Galatasaray tarihinde önemli bir yeri vardır, Galatasaray’a büyük başarılar yaşatmıştır, Galatasaray ona, o Galatasaray’a teşekkür etmelidir. Ama bitmiştir. Terim artık olsa olsa Sportif A.Ş.’de murahhas yönetim kurulu üyesi, murahhas aza olarak görev yapabilir. Bütün dünyada 30’lu yaşlarda teknik direktörler başarıdan başarıya koşarken, rakipleriyle arasında 20 yaş, başında olduğu takımın oyuncuları ile arasında iki kuşaktan fazla fark varken Terim artık Galatasaray’a saha kenarında bir şey veremez. Hoca artık hak ettiği sevgi ve saygıyı da alarak kenara çekilmelidir."

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