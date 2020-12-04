Fatih Altaylı: Sağlık Bakanı Koca'nın tarihini neye dayanarak verdiğini bilmiyorum ancak aşı 11 Aralık'a zor yetişir

HaberTürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, Koronavirüs aşısının Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı 11 Aralık tarihinde yetişmesinin zor olduğunu yazdı.

Altaylı, "Uzmanlardan aldığım bilgilere dayanarak sırayla yanıtlayalım. Bakan Dr. Fahrettin Koca’nın 11 Aralık tarihini neye dayanarak verdiğini bilmiyorum. Ancak bildiğim bugün yani 4 Aralık itibarı ile Türkiye’nin sipariş ettiği ve Türkiye’de de 3. Faz denemeleri yapılan Çin aşısı dahil hiçbir aşının 3. Faz yani geniş ölçekli insan denemeleri tamamlanmadı ve 3. Faz verileri açıklanmadı." ifadesini kullandı.

Altaylı, "3. Faz testler tamamlanıp, veriler paylaşıldıktan sonra ülkelerin yerel ilaç otoriteleri (Türkiye’de İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu-TİTCK) verileri inceleyecek ve uygun görürse onay verecek. Bunun 11’ine yetişmesi zor görünüyor. TİTCK onayı olmadan bu aşılardan herhangi biri denek olmayan birine enjekte edilemez. Bu kadar net." değerlendirmesinde bulundu.