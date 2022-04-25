Fatih Altaylı: Saçma sapan bayram kararının tek gerekçesi olabilir; Suriyelilerin ülkelerine dönmesi istenmiyor!

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, İçişleri Bakanlığı'nın sığınmacıların bayramda Suriye'yi ziyaret etmesine izin vermemesini "saçma sapan karar" olarak nitelendirirken, "Tek bir gerekçesi olabilir; Suriyelilerin ülkelerine dönmesi istenmiyor" dedi.

Altaylı, söz konusu kararla ilgili olarak, "İktidarımızın giden ve ülkesinde tatil yapıp dönen Suriyelilerin tepki çekmesi üzerine gelmelerini değil, gitmelerini engelleme kararı aldı. 'Gitmezler ise geri gelip milleti kızdırmazlar' şeklindeki bir mantıkla Suriyelilerin ülkelerine gitmelerine yasak koyuldu. Oysa bu yapılabilecek en yanlış şey" ifadelerini kullandı.

Altaylı, şunları kaydetti:

"UNHCR bu kişilerin ülkelerine gidiyor olmalarının, bir gün olası bir geri dönüşe açık kapı bırakmak olduğunu ve bunu engellememek gerektiğini bilime ve tecrübeye dayalı olarak söylüyor ama Türkiye’yi yönetenler tam tersini yapıyor. Ve milletin talebinin de tam tersine dönüşü engelleyeceğine, gidişi engelliyor. Bu saçma sapan kararın tek bir gerekçesi olabilir. Suriyelilerin ülkelerine dönmesi istenmiyor. İktidarımız Suriyelileri seviyor, Türkiye’nin Suriyeleşmesinden, Araplaşmasından çok memnun. Anlaşılan 3 hatta 4 çocuk talimatı yerine getirilmeyince oluşan açığı Suriyelilerle kapatmayı planlıyorlar. Üstelik bir de Arap olarak. Daha ne isterler ki!"

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