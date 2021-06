Fatih Altaylı, Rusya'yı örnek gösterdi: Uzaktan getirmek pahalı, tecavüz et İkizdere’nin dağlarına

HaberTürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, Rize İkizdere'de bulunan İşkencedere Vadisi'nde, Cengiz İnşaat tarafından yapılmak istenen taş ocağı ve köylülerin protestolarıyla ilgili olarak, Soçi'de düzenlenen olimpiyatlar için Rusya'nın taşı Türkiye’den alıp, gemilerle taşımasını örnek gösterdi. Altaylı, "Uzaktan getirmek pahalı. Yerinden çıkarmak lazım. Tecavüz et İkizdere’nin dağlarına" tepkisini gösterdi.

Altaylı, ""Bana göre doğanın bir numaralı düşmanıdır taş ocakları. Her yeni yol, her yeni liman, her yeni 'çılgın proje' bir sürü taş ocağı ile doğaya çizik atmak demektir aslında. Rize İkizdere’de de olan bu. Yeni bir liman yapılıyor. Yeni liman için taş lazım. Uzaktan getirmek pahalı. Yerinden çıkarmak lazım. Tecavüz et İkizdere’nin dağlarına. Peki herkes böyle mi yapıyor! Asla" dedi.

Altaylı, şöyle devam etti:

"Mesela Rize’nin hemen karşısı sayılabilecek Soçi’de olimpiyatlar öncesi yoğun bir inşaat faaliyeti vardı. Haliyle orada da taş gerekiyordu. Ne yaptı Ruslar biliyor musunuz? Taşı Türkiye’den alıp, gemilerle taşıdılar. Biraz pahalıya mal oldu muhtemelen ama Soçi dağlarını delip, ormanlarını yok etmediler.

Cengiz İnşaat ise açıklama yapmış. 'Bize taşı buradan çıkarın, buradaki taş liman inşaatına uygun diyen ilgili bakanlık. Biz ne yapalım' diyor. Onlar da haklı. Ona göre fiyat vermişler. Başından belli taşın uzaktan gelmeyeceği.

Peki ne olacak? İki şey olabilir. İlki inşaat sürer. İkincisi artık inşaatçılıktan çok bir sanayi grubu olmaya çalışan Cengiz Holding teminatını yakıp, bu işten çekilir ve son derece kötü olan imajını bir nebze düzeltir.

"Bu arada belki lazım olur, bir de bilgi vereyim. Ayaklanan İkizdere’de son seçim sonuçlarını biliyor musunuz? Bilmeyenler için söyleyeyim. 2018 Haziran’ında İkizdere’de iktidar ittifakı Cumhur yüzde 88,3, Cumhur İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 88 oy aldı. Bunu da bilin. Belki faydası olur…"

