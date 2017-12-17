Fatih Altaylı: Rıdvan Dilmen, 'sağ'dan birini bulamadığı için mi Deniz Gezmiş'i örnek gösterdi?

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, spor yorumcusu Rıdvan Dilmen'in Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan için kullandığı "parkasız Deniz Gezmiş" ifadesini değerlendirdi. Altaylı, "Sağ taraftan' birini bulamadı da, o yüzden mi Türkiye’deki sağın pek de sevmediği Deniz Gezmiş’i örnek gösterdi diye merak ettim doğrusu" dedi.

Fatih Altaylı'nın "Yazmak güzel, makulde buluşmak iyi" başlığıyla yayımlanan (17 Aralık 2017) yazısı şöyle:

Sağda kimse yok mu?

Futbol ve siyaset yorumcusu Rıdvan Dilmen, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan söz etmeden duramıyor.

Konu ne olursa olsun, Rıdvan lafı bir şekilde Erdoğan’a getirip yakınlıklarını vurgulama ve Erdoğan’ı övme gereği hissediyor.

Asıl maksat, “Yakınız, çok yakınız”ı göstermek.

Övmek kısmı ise “Niyetim iyi” kılıfı.

İsteyen istediği kişiyi övebilir. Hiçbir sakınca yok.

Cumhurbaşkanı’nı övmek ise zaten moda. Orada da bir sorun yok.

Ama Erdoğan’ı överken, bu kez Deniz Gezmiş’e benzeterek övmesi garibime gitti.

Birinin, “vatanını karşılıksız seven ve ilkeleri uğruna gözünü kırpmadan ölüme gitmeyi göze alan” bir kişilikte olduğunu göstermek için “sağ taraftan” birini bulamadı da, o yüzden mi Türkiye’deki sağın pek de sevmediği Deniz Gezmiş’i örnek gösterdi diye merak ettim doğrusu.