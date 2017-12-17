T24 LogoT24 Logo
Gündem

Fatih Altaylı: Rıdvan Dilmen, 'sağ'dan birini bulamadığı için mi Deniz Gezmiş'i örnek gösterdi?

"Cumhurbaşkanı'nı övmek zaten moda, orada bir sorun yok"

17 Aralık 2017 12:40

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, spor yorumcusu Rıdvan Dilmen'in Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan için kullandığı "parkasız Deniz Gezmiş" ifadesini değerlendirdi. Altaylı, "Sağ taraftan' birini bulamadı da, o yüzden mi Türkiye’deki sağın pek de sevmediği Deniz Gezmiş’i örnek gösterdi diye merak ettim doğrusu" dedi.

Fatih Altaylı'nın "Yazmak güzel, makulde buluşmak iyi" başlığıyla yayımlanan (17 Aralık 2017) yazısı şöyle:

Sağda kimse yok mu?

Futbol ve siyaset yorumcusu Rıdvan Dilmen, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan söz etmeden duramıyor.

Konu ne olursa olsun, Rıdvan lafı bir şekilde Erdoğan’a getirip yakınlıklarını vurgulama ve Erdoğan’ı övme gereği hissediyor.

Asıl maksat, “Yakınız, çok yakınız”ı göstermek.

Övmek kısmı ise “Niyetim iyi” kılıfı.

İsteyen istediği kişiyi övebilir. Hiçbir sakınca yok.

Cumhurbaşkanı’nı övmek ise zaten moda. Orada da bir sorun yok.

Ama Erdoğan’ı överken, bu kez Deniz Gezmiş’e benzeterek övmesi garibime gitti.

Birinin, “vatanını karşılıksız seven ve ilkeleri uğruna gözünü kırpmadan ölüme gitmeyi göze alan” bir kişilikte olduğunu göstermek için “sağ taraftan” birini bulamadı da, o yüzden mi Türkiye’deki sağın pek de sevmediği Deniz Gezmiş’i örnek gösterdi diye merak ettim doğrusu.

ETİKETLER

NTVSporRıdvan DilmenCumhurbaşkanıTayyip Erdoğanparkasız Deniz Gezmiş

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24