Fatih Altaylı: Putin çok fena çuvallamaya doğru gidiyor, inşallah köşeye sıkışmış kedi gibi davranmaz

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Ukrayna işgali sonrasında, Rusya'nın ekonomik, siyasi ve askeri ağır kayıplar verdiğini belirterek, "KGB kökenli lider, komedi kökenli lidere takıldı. Ve haddi bilmeyen her otoriter lider gibi Putin de “hesapsız” ileri adımla şimdilik bir ayağını batağa saplamış görünüyor.

İnadını ve şiddeti arttırması mümkün, ki otoriter liderlerden beklenen de budur, iki ayağını birden bataklığa kaptırması çok büyük olasılık. Böyle bir durumda, geç gelen zafer zafer olmayacaktır. Tam aksine zaaf olarak görülecektir" diye yazdı.

Rus ekonomisindeki bozulmanın, bir süre sonra homundanmalara neden olacağını savunan Altaylı, "Yani anlayacağız, Putin çok fena çuvallamaya doğru gidiyor. İnşallah köşeye sıkışmış bir kedi gibi davranmaz.

Muhtemelen o da şimdi bu konumdan şerefli bir çıkış arıyordur. Dünyanın selameti için ona bu çıkışı göstermek gerekir" ifadelerini kullandı.

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