Fatih Altaylı: Pulgar futbolcu falan değil; bunu Galatasaray'a satan menajerin Netflix'te belgeseli yapılır yakında, büyük dolandırıcı diye

Gazeteci Fatih Altaylı, Galatasaray'da Göztepe deplasmanında sahaya ilk 11'de çıkan ve devre arasında takıma katılan yeni transfer Pulgar'ı eleştirdi. Altaylı, "Bu Pulgar'ı Galatasaray'a kim itelediyse helal olsun. Bu çocuk futbolcu falan değil; Bunu Galatasaray'a satan menajerin Netflix'te belgeseli yapılır yakında büyük dolandırıcı diye" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'da ise teknik direktör Domenec Torrent, 1-1 berabere biten Yukatel Kayserispor müsabakasının ilk 11'inde 5 değişiklik yaptı. Sacha Boey, Van Aanholt, Berkan Kutlu, Sofiane Feghouli ve Bafetibi Gomis'in yerine Omar Elabdellaoui, Ömer Bayram, Erick Pulgar, Halil Dervişoğlu ve Mustafa Muhammet forma giydi.

Sarı-kırmızılılarda ilk 11'de başlayan yeni transfer Pulgar'ın oyununu eleştiren Altaylı, "Bu Pulgar'ı Galatasaray'a kim itelediyse helal olsun. Bu çocuk futbolcu falan değil. Tek bir pas tek bir olumlu hareketi Yok. Bunu Galatasaray'a satan menajerin Netflix'te belgeseli yapılır yakında büyük dolandırıcı diye" diye yazdı.

Altaylı, kısa bir süre sonra paylaşımını sildi.