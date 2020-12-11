Fatih Altaylı: Pis bir ırkçının, Webo’ya yönelik ırkçı söylemlerine gösterilen ‘millî tepkiyi’ ve Başakşehir Spor Kulübü’nün dik duruşunu gülerek izledim

HaberTürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, “Şampiyonlar Ligi grup maçında pis bir ırkçının, Webo’ya yönelik ırkçı söylemlerine gösterilen 'millî tepkiyi' ve Başakşehir Spor Kulübü’nün dik duruşunu gülerek izledim. Bu duruşa çok ama çok saygı gösterebilirdim. Hatta bununla övünebilir, bu duruşla gurur duyabilirdim. Ama duyamadım. Çünkü bu duruşta sadece ve sadece 2 yüzlülük gördüm, riya gördüm." görüşünü savundu.

Altaylı yazısında, "Türkiye’de futbol sahalarında ırkçılığın kitabını yazan Emre Belözoğlu o Başakşehir’in yıllarca formasını giymese, kaptanlığını yapmasa... O Emre Belözoğlu ırkçılık yaptığı için İngiltere’den kovulduktan sonra aynı haltı Türkiye’de defalarca yediğinde Türk futbol kamuoyu kendisine tepki gösterip tek vücut olsa... O Emre Belözoğlu Türkiye’nin sosyal ve siyasal açıdan en duyarlı taraftara sahip takımına transfer edilip, bir de sportif direktörlüğü terfi ettirilmese... Hepsinin üzerine o Emre Belözoğlu’na daha bir kaç gün önce “Türk Futboluna üstün hizmet ödülü” verilmemiş olsa... Rumen hakeme gösterilen ulusal tepkinin onda biri Belözoğlu’na gösterilmiş olsa... Ben de Türk futbolunun ırkçılık karşıtı duruşuna saygı duyardım. Şapka çıkarırdım. Gururlanırdım. Ama emin olun hiç inandırıcı bulmadım. Ama hiç! İsterseniz bir de Zokora’ya sorun mesela. O inandırıcı buldu mu?" ifadesini kullandı.