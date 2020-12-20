Fatih Altaylı: Pek çok kişiye 'el altından' aşı yapıldığını biliyor, duyuyoruz

HaberTürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, Türkiye'de yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşısı konusunun belirsizliğini koruduğunu yazdı.

Altaylı, "Dünyanın farklı coğrafyalarında, farklı ülkelerinde Covid-19’a karşı aşılanmalar başladı.Avrupa’da ilk başlayan İngiltere oldu. Diğerleri onu takip ediyor.ABD’de ilk aşılar yapıldı bile.Tabii öncelik, önceden belirlenen risk gruplarında.Türkiye’de ise durum belirsizliğini koruyor. Bakan’ın 11’inde gelecek dediği aşılar muhtemelen geldi ama bizim aldığımız aşının 3. Faz çalışmaları henüz açıklanmadığı için aşı 'resmen' kimseye yapılmıyor. Fakat pek çok kişiye 'el altından' aşı yapıldığını biliyor, duyuyoruz." görüşünü savundu.

Altaylı, "Sinovac’ın Coronavac’ına ne zaman onay çıkacak, 'torpilsizler' ne zaman aşılanmaya başlanacak bilmiyorum.Zaten Türk halkı genel olarak bir şey bilmemek üzere programlandı. 'Büyüklerimiz' ne kadar söylerse o kadarını bileceğiz. Fazlasını bilmeye kalkışır ya da araştırırsak troll ordusu tarafından hain ilan edilmek an meselesi. Kimler risk grubunda, sağlık çalışanlarının ardından öncelik kimde, hangi hastalıklara sahip olanlar risk grubu önceliği alacak bunların hiçbiri net değil.Hatta aşı bedava mı yoksa paralı mı olacak o bile belli değil. Eczanelerde satılacak diyen de, bedava olacak diyen de aynı kişi olunca kafalar karışık." ifadesini kullandı.

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