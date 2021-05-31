Fatih Altaylı: "Para almadan çalışıyım, yeter ki yatırım yapın" diyen Ergin Ataman'ı Galatasaray'dan kovanları da saygı ve hürmet ile yadediyorum

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, Euroleague finalinde Barcelona'yı 86-81 yenerek şampiyonluğa ulaşan Anadolu Efes'i kutlarken koç Ergin Ataman'ın Galatasaray'dan ayrılma sürecini hatırlattı ve dönemin yöneticilerini eleştirdi. Altaylı, "'Para almadan bu takımı çalıştırırım yeter ki basketbola biraz yatırım yapın' diyen Ergin Ataman'ı Galatasaray'dan kovan yöneticileri de saygı ve hürmet ile yadediyorum" diye yazdı.

Altaylı, "Anadolu Efes dün Euroleague'i şampiyon tamamlayarak bu zafere ulaşan 2. Türk takımı oldu.bBu sonuçla Ergin Ataman da Türk basketbolunun zirvesine yerleşti. Bu kupayı kazanan ilk Türk antrenör oldu. Üstelik de bu sonuca rakiplerinden çok daha mütevazı, çok daha cüzi bir bütçe ile ulaştı. Yıllardır bıkıp usanmadan basketbola büyük yatırım yapan Tuncay Özilhan bu azmi de bu büyük başarı ile ödüllendirilmiş oldu. Spora yatırımdan bir an olsun vazgeçmeyen Tuncay Özilhan'ı... Türk basketbolunun yüz akı sevgili dostum Ergin Ataman'ı... Ve tüm takımı yürekten kutluyorum. "'Para almadan bu takımı çalıştırırım yeter ki basketbola biraz yatırım yapın' diyen Ergin Ataman'ı Galatasaray'dan kovan yöneticileri de saygı ve hürmet ile yadediyorum" ifadelerini kullandı.

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