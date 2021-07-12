Fatih Altaylı: Özlem Hanım ve eşi daha doğru olabilir mi!

HaberTürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, BioNTech'in kurucu ortağı Dr. Özlem Türeci için "Uğur Bey'in eşi" diyen Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirdi. Altaylı, "Özlem Türeci birinin hanımı değil, bilim insanıdır" değerlendirmesini yaptı.

"Özlem Hanım ve eşi daha doğru olabilir mi!" başlıklı yazısında Altaylı, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biontech’in kurucuları ve ortakları olan Özlem Türeci ve Uğur Şahin’le görüşeceğini açıklarken “Uğur Bey ve eşi" dedi. Herkes haklı olarak kızdı. Bu kadınlara karşı genel bir haksızlıktır. Kadını küçük düşüren ve eşinin mütemmim cüzü olarak gören bir anlayıştır. Kadının hiçbir özelliğinin olmadığı, sadece ve sadece eşinin makamı ya da konumu üzerinden değer kazandığı ve eşinin durumu dolayısıyla önemsendiği hallerde böyle bir söylem kullanmak dahi kabul edilemez bir durumken, Özlem Türeci gibi Almanya’da çeyrek asırdır bilimsel araştırmalar yapan, Almanya’nın en büyük tıp ödüllerini Özlem Türeci olarak kazanmış birinden “Uğur Bey’in eşi” diye bahsetmek biraz garip olmuştur. Üstelik de muhtemelen Biontceh’in tüm buluşlarında muhtemelen asıl başrolde olan Özlem Türeci olmalıdır." ifadesini kullandı.

Altaylı şunları kaydetti:

"Çünkü şirketin “CMO”su Özlem Türeci’dir. CMO’dakı M ve O harfleri Malzeme Ofisinin değil, “Medical Officer”ın kısaltmasıdır. Yani Biontech’in tıbbi tarafından Özlem Türeci sorumludur. Birinin hanımı değil, bilim insanıdır Belki de doğrusu Özlem Hanım ve eşi ile görüşülecek olmasıdır."

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