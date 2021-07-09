Babacan'dan, Özlem Türeci için 'Uğur Bey'in eşi' diyen Erdoğan'a: Emine Hanım'ın eşi konuştu!

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, BioNTech'in kurucu ortağı Dr. Özlem Türeci için "Uğur Bey'in eşi" diyen Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan için "Emine Hanım'n eşi" ifadesini kullandı.

Erdoğan, Diyarbakır'da cuma namazı çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, Özlem Türeci'nin ismine yer vermeden, "Aşılamada 58 milyonu aşmış durumdayız Aşılamada da kademe sistemi de ayrıca getiriyoruz. BionTech’ten gelen bir miktar aşı var, Sinovac’tan bir miktar aşı geldi, geliyor. En yakın zamanda Uğur Bey ve eşi onlar da misafirimiz olacaklar." dedi.

Babacan, Erdoğan'ın açıklamasını alıntılayarak, "Emine Hanımın eşi konuştu." paylaşımını yaptı.