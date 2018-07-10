Fatih Altaylı: Oneykuru'nun, Yasin'in iyisi olma ihtimali yüksek

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Bloomberg HT'de yayınlanan ve Fatih Kuşçu'nun moderatörlüğünü yaptığı Spor Saati programında önemli açıklamalarda bulundu.

"Onyekuru'nun, Yasin'in iyisi olma ihtimali kuvvetli"

Fatih Altaylı, Galatasaray'ın görüşmelere başladığını KAP'a bildirdiği Onyekuru için de şu ifadeleri kulland:

"Onyekuru hakkında tek bildiğim Anderlecht'te oynadığı ve oldukça az süre aldığı ama oynadıkça gol atmayı başardığı... Benim anladığım, Galatasaray Trezeguet'yi alamayınca Onyekuru'yu aldı. Çünkü Onyekuru kiralık. Garry Rodrigues gidiyor mu bilmiyorum, büyük ihtimalle Yasin takımdan ayrılacağı için o bölgeyi Onyekuru ile yedeklemeyi düşündüler. Rodrigues iki tarafta da oynayabiliyor, yeni gelen Onyekuru da iki tarafta oynayabilir. Galatasaray'ın yeni dönem hücum anlayışı içinde bu gibi oyunculara ihtiyacı olduğu çok açıktı. Yasin'in iyisi olma ihtimali kuvvetli. 154 dakikada bir gol atıyormuş."