Fatih Altaylı önerdi: Madem çok çocuk diyorsunuz, o zaman indirimli elektrik miktarı da hane halkı sayısına göre belirlenmeli

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, kademeli elektrikte yüzde 127 zam gelecek sınırın, 150 kwh iken 210 kwh olarak güncellenmesini olumlu bir gelişme olarak karşıladığını belirterek yeni bir öneride bulundu.

Altaylı, “Madem çok çocuk, madem geniş aile diyorsunuz, o zaman indirimli elektrik miktarı da hane halkı sayısına göre belirlenmeli diyorum” dedi.

Altaylı şöyle yazdı:

“Tek başına yaşayana da 210 kwh, ana baba üç çocuk 5 kişi birlikte yaşayana da 210 kwh, ana baba, büyükanne, büyükbaba 3 çocuk 7 kişi birlikte yaşayana da 210 kwh. Çok mantıklı değil. Ama yine de buna da şükür. Troller ve iktidar beslemeleri de bu gelişmeden ders alsınlar. Yalakalık da bir yere kadar.”

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