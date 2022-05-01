Fatih Altaylı olmak üzere birden fazla gazeteciyi dolandırmaya çalışan 17 yaşındaki çocuk yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü yayınladığı açıklamada, Fatih Altaylı olmak üzere birden fazla gazeteciyi dolandırmaya çalışan 17 yaşındaki K.Ç. isimli çocuğun yakalandığını duyurdu.

Emniyet Genel Müdürlüğü, e-Devlet sisteminin hacklenmesine yönelik yayınladığı açıklamada; "Başta Fatih Altaylı olmak üzere birden fazla gazetecinin dolandırılmaya çalışıldığı anlaşılmıştır. Gazetecileri dolandırmaya çalışan suça sürüklenen çocuk yakalanmıştır." ifadelerine yer verdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:

"Son günlerde sosyal medya üzerinden e-devlet sisteminin hacklenerek kişisel verilerin ele geçirildiği iddiası ile başta gazeteci Fatih Altaylı olmak üzere birden fazla gazetecinin dolandırılmaya çalışıldığı anlaşılmıştır.

Bu kapsamda yapılan çalışmalar neticesinde; söz konusu gazetecileri dolandırmaya çalışan K.Ç. (17) isimli suça sürüklenen çocuk Bursa’da yakalanmış ve hakkında adli işlemlere başlanılmıştır."