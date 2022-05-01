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Fatih Altaylı olmak üzere birden fazla gazeteciyi dolandırmaya çalışan 17 yaşındaki çocuk yakalandı

"Suça sürüklenen çocuk Bursa’da yakalanmış ve hakkında adli işlemlere başlanılmıştır"

01 Mayıs 2022 21:24

Emniyet Genel Müdürlüğü yayınladığı açıklamada, Fatih Altaylı olmak üzere birden fazla gazeteciyi dolandırmaya çalışan 17 yaşındaki K.Ç. isimli çocuğun yakalandığını duyurdu.

Emniyet Genel Müdürlüğü, e-Devlet sisteminin hacklenmesine yönelik yayınladığı açıklamada; "Başta Fatih Altaylı olmak üzere birden fazla gazetecinin dolandırılmaya çalışıldığı anlaşılmıştır. Gazetecileri dolandırmaya çalışan suça sürüklenen çocuk yakalanmıştır." ifadelerine yer verdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:

"Son günlerde sosyal medya üzerinden e-devlet sisteminin hacklenerek kişisel verilerin ele geçirildiği iddiası ile başta gazeteci Fatih Altaylı olmak üzere birden fazla gazetecinin dolandırılmaya çalışıldığı anlaşılmıştır.

Bu kapsamda yapılan çalışmalar neticesinde; söz konusu gazetecileri dolandırmaya çalışan K.Ç. (17) isimli suça sürüklenen çocuk Bursa’da yakalanmış ve hakkında adli işlemlere başlanılmıştır."

Emniyet Genel Müdürlüğü, e-Devlet sisteminin hacklenerek kişisel verilerin ele geçirildiği iddialarına ilişkin Fatih Altaylı hakkında suç duyurusunda bulunulacağını açıklamıştı.

 
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