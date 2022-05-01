Fatih Altaylı olmak üzere birden fazla gazeteciyi dolandırmaya çalışan 17 yaşındaki çocuk yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü, e-Devlet sisteminin hacklenmesine yönelik yayınladığı açıklamada; "Başta Fatih Altaylı olmak üzere birden fazla gazetecinin dolandırılmaya çalışıldığı anlaşılmıştır. Gazetecileri dolandırmaya çalışan suça sürüklenen çocuk yakalanmıştır." ifadelerine yer verdi.
"Son günlerde sosyal medya üzerinden e-devlet sisteminin hacklenerek kişisel verilerin ele geçirildiği iddiası ile başta gazeteci Fatih Altaylı olmak üzere birden fazla gazetecinin dolandırılmaya çalışıldığı anlaşılmıştır.
Bu kapsamda yapılan çalışmalar neticesinde; söz konusu gazetecileri dolandırmaya çalışan K.Ç. (17) isimli suça sürüklenen çocuk Bursa’da yakalanmış ve hakkında adli işlemlere başlanılmıştır."