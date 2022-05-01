Emniyet, Fatih Altaylı hakkında suç duyurusunda bulunacak

Yapılan yazılı açıklamada, "Son günlerde sosyal medyada e-Devlet sisteminin hacklenerek kişisel verilerin ele geçirildiği iddiası gündemde tutulmaya çalışılmaktadır. Son olarak 30 Nisan 2022 tarihinde gazeteci Fatih Altaylı da köşe yazısında aynı konuya değinerek daha önce yapılan açıklamaların aksine e-Devlet sistemindeki kişisel ve kurumsal verilerin çalındığı iddiaları ile kamuoyunda dezenformasyon yaptığı görülmüştür." denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"E-Devlet sistemine yetkisiz erişim yapılarak sistemde bulunan verilere erişilmesi ve çalınması kesinlikle söz konusu değildir. Konuyla ilgili olarak dolandırıcılık şebekesinin bazı bireysel kullanıcıların şifrelerini ele geçirerek elde edilen bilgiler üzerinden dolandırıcılık yapılmaya çalışıldığı görülmüştür. Yapılan çalışmalar neticesi 3 şahıs hakkında adli işlemlere başlanmış olup konu hassasiyetle takip edilmektedir. Ayrıca resmi kurumların konuyla ilgili yaptığı açıklamaların aksine kamuoyunu yanlış bilgilendiren ve yönlendiren gazeteci Fatih Altaylı hakkında da suç duyurusunda bulunulacaktır."