Fatih Altaylı: Nüfus artış hızımız AK Parti döneminde hiç olmadığı kadar geriliyor; cüzdana ve yatağa liderlik sökmüyor

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, Sayıştay raporuna yansıyan Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin elinde bulundurduğu dövizlerin değer kazanmasından ötürü 500 milyon TL kur farkı geliri elde etmesine dikkati çekerek, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın vatandaşa Türk Lirası’na güvenme çağrısını hatırlattı.

“Vatandaşa döviz sattırmak isteyen bir iktidarın belediyesi bile iktidarı dinlemiyor” diyen Altaylı, “En sıkı takipçilerinin bile Erdoğan’ın dinlemediği ve izinden gitmediği bir diğer konu ise çocuk meselesi” dedi.

“Erdoğan’ın tüm ısrarlarına rağmen kimsenin 3 çocuk hatta son zamanların talibi 4 çocuk falan yaptığı yok. Nüfus artış hızımız AK Parti döneminde hiç olmadığı kadar geriliyor” diyen Altaylı, “Cüzdana ve yatağa liderlik sökmüyor” ifadesini kullandı.

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