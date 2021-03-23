Fatih Altaylı: Nagehan Alçı, bize Cumhurbaşkanı’nın canıgönülden ve zoraki yaptığı kararların bir listesini yapabilir mi?

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, İstanbul Sözleşmesi’nden çıkma kararı alırken Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, "O imzayı canı gönülden destekleyerek attığına inanmadığını" söyleyen köşe komşusu Nagehan Alçı’yı eleştirdi.

“Zannederim Nagehan Alçı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı herkesten, hepimizden daha iyi tanıyor olmalı. Çünkü çok iddialı bir şey söylüyor. Diyor ki, ‘Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Sözleşmesi’nden Türkiye’nin attığı imzayı geri çekerken bunu inanarak, isteyerek yapmadı.’ Bu çok ama çok iddialı bir cümle” diyen Altaylı, yazısında şunları kaydetti:

Anladığım kadarıyla Alçı diyor ki, “Cumhurbaşkanı Erdoğan, bazı konularda doğruluğuna inanmadığı şeyleri de, siyasi baskı ve oy kaygısı nedeniyle yapabiliyor.” Yıllardır çok geniş bir kitle bunun tam tersine inandırıldı. Reis’in inandığı yolda yürüdüğüne, inanmadığı, kendine ters gelen hiçbir şeyi asla yapmadığına güvendi seçmenleri.

Ama şimdi Nagehan Alçı tam tersini söylüyor.

Bilmiyorum. O zaman Nagehan Hanım’dan rica edelim de bizi sürekli aydınlatsın. Neleri inanarak yapıyor, neleri inanmadan yapıyor. Mesela Merkez Bankası Başkanı Ağbal’ı görevden inanarak mı aldı yoksa başka nedenle mi! Nagehan Alçı, bize Cumhurbaşkanı’nın canı gönülden ve zoraki yaptığı işlemlerin ve kararların bir listesini yapabilir mi?

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