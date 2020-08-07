Fatih Altaylı: Muharrem İnce’nin bu siyasi girişiminin arkasındaki siyasi finansörler kimler?

HaberTürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, eski CHP Yalova Milletvekili ve partisinin geçmiş dönem cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin yeni parti kuracağı iddialarını bugünkü köşesinde yorumladı. Olaya bakışının biraz farklı olduğunu belirten Altaylı, "Ben başarıdan önce 'Ne pahasına başarı' diye bakıyorum meseleye. Yani siyasetin finansmanı meselesi öncelikli benim için. Muharrem İnce’nin bu siyasi girişiminin arkasındaki siyasi finansörler kimler? Orasını şimdilik bilmiyoruz." düşüncesini dile getirdi.

Altaylı, "Medya desteği konusunda sıkıntısı olmayacağı da aşikar.Hükûmet yanlısı medya şimdiden davul zurna destekliyor. Bu destek her daim sürer. Üstelik o medyanın işine de yarar İnce. 'Bakın biz muhalefete de yer açıyoruz' derler göğüslerini gere gere. O kanal senin bu kanal benim gezer durur. Başarılı olabilir mi? Olabilir. Tam Türk siyasetine göre birisi Muharrem İnce. Belagat sağlam. Laf ebeliği müthiş. Gerisi? Gerisi gerekmiyor ki zaten." görüşünü savundu.

Altaylı, "Ama ben bir şeye çok üzülüyorum. Galiba gazeteci Talat Atilla’nın günahını almışlar. Bugün düşününce 'Adam doğru söylüyordu galiba' diyesi geliyor insanın. Ne dediğini hatırlamıyorsunuz değil mi! Eee, bu ülkenin siyasetçilerinin en büyük şansı da bu zaten. Ama benim gibi bir şanssızlık da var hayatlarında. Hatırlatayım. Rahmi Turan 'CHP’den önemli bir isim Beştepe’de Cumhurbaşkanı ile görüştü' diye yazmıştı. Millet üzerine çullanınca da Turan, Beştepe’ye çıkan CHP’linin Muharrem İnce olduğunu, bunu da kendisine Talat Atilla’nın söylediğini açıklamıştı. Talat Atilla kaynaklarım çok doğru ve sağlam dese de kimse inanamamıştı kendisine. Acaba bugün bu iddiayı daha inanılır bulan var mı içinizde!" ifadesini kullandı.

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