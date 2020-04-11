Fatih Altaylı: Millet dip dibe, g.t g.te geldi; 2 gün lan 2 gün!

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, dün akşam sokağa çıkma yasağının açıklanmasıyla market ve fırınlara akın eden vatandaşlara tepki gösterdi. Her yer ana baba gününe dönüştü. Sosyal mesafe dediğimiz şeyden eser falan kalmadı. Millet dip dibe, g.t g.te geldi" diyen Altaylı, "2 gün lan 2 gün. Evde iki paket makarna, dolapta bir iki sebze, biraz pirinç, biraz un olsa yeter" diye yazdı.

Sokağa çıkma yasağının yasağın başlamasından iki saat önce açıklanmasına gelen eleştiriler için, "Tamam doğru tarafı var" diyen Altaylı, "30 ilin Büyükşehir belediyeleri ile konuşmadan, yasağın uygulanmasının nasıl olacağını, hizmetlerin nasıl aksamayacağı belediyelerle kararlaştırılmadan, 'Ettim oldu' diye yasak ilan etmek doğru değil ama Türkiye zaten artık 'Yaptım oldu' ülkesi değil mi?" dedi.

Altaylı şunları kaydetti:

"Tamam hükümet kararı geç açıkladı, tamam hükümet kararı belediyelerle konuşmadan aldı. Ayıp etti tamam. Ama halkın bu yaptığını mazur gösterecek hiç bir şey yok be kardeşim. Hepi topu 2 günlük sokağa çıkma yasağı. Bir de beter bir şey olsa Allah korusun. Başkasından değil. Bizi bizden!"

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