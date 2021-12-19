Fatih Altaylı: Merkez Bankası kâğıt üzerinde faiz indiriyor, gerçek hayatta faiz artıyor

HaberTürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, Merkez Bankası'nın faiz düşürme kararına ilişkin olarak, "Merkez Bankası kâğıt üzerinde faiz indiriyor, gerçek hayatta faiz artıyor. Millet faiz düştükçe faiz lobisi kaybediyor zannediyor galiba" değerlendirmesini yaptı.

Altaylı yazısında, "Millet faiz düştükçe faiz lobisi kaybediyor zannediyor galiba.Oysa durumun hiç de öyle olmadığını yazdım defalarca. Düşen faiz, faiz lobisine ödenen faiz değil. Düşen faiz Merkez Bankası’nın politika faizi. Diğer her türlü faiz durduğu yerde duruyor.Hatta artıyor. Şirketleri falan bir kenara bırakalım, Türkiye’de en düşük faizle kim borçlanabilir? Tabii ki devlet, yani Hazine. Merkez Bankası faizi 14’e düşürünce Hazine 14’le mi borçlanıyor zannediyorsunuz. Komik olmayın. Merkez Bankası faizi düşürünce, TL güçsüzleştiği için Hazine giderek artan bir faiz ile borçlanıyor. Merkez Bankası’nın faiz indirimleri, aslında Türkiye Cumhuriyeti’nin faiz yükünü arttırıyor. Merkez Bankası faiz indirmeye başladığı günden bu yana Hazine’nin borçlanma faizleri yaklaşık 4 puan arttı. Şu anda siz faizi yüzde 14 zannediyorsunuz ama devletin borçlanma faizi yüzde 22’nin üzerinde." ifadesini kullandı.

Altaylı şunları kaydetti:

"Enflasyon arttıkça bu da giderek artacak. Merkez Bankası kâğıt üzerinde faiz indiriyor, gerçek hayatta faiz artıyor. Bu arada TL de giderek değer kaybediyor. Şu anda yapılmakta olan budur.Tehlikeli olan ise bunun bir politika, daha doğrusu bilinçli bir politika zannediliyor olmasıdır.Hem uygulayıcıları hem de halkımızın bir bölümü tarafından. Böyle zannedildiği için bu “serbest düşüşe” bir önlem alınmaması artık bir beka sorunudur."