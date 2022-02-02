Fatih Altaylı: Melih Gökçek pahalı bitki almıştır da bu bitkileri kimden almıştır!

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in değerinden yüksek fiyata, kentin hava koşullarına uygun olmayan bitki alımlarında, alım yapılan karşı tarafın kim olduğunu merak ettiğini yazdı.

“Melih Gökçek pahalı bitki almıştır da, bu bitkileri kimden almıştır!” diyen Altaylı, şunları kaydetti:

“Ortada bir yolsuzluk var ise bunun iki tarafı olmalıdır. Belediye kazıklanmıştır, kazıklatan bellidir de kazıklayan kimdir! Bu nedense asla yazılmaz, çizilmez. Oysa ben merak ederim hep. Bu bitkileri Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne satan firma hangisidir? Bu firma ya da firmaların ortakları kimlerdir! Bu ortaklar hangi siyasetçinin ya da hangi kamu kurumunun ya da hangi yargı organının mensuplarının kendileri ya da çocuklarıdır? Ankara’da bu bitki işinin taraflarını bilmemiz, öğrenmemiz gerekmez mi! Bu isimler merak edilmez mi! Doğrusu ben ederim. Hani Allah muhafaza yarın çok önemli makamlarda ya da o makamlara aday olarak karşımıza falan çıkarlar diye korkarım.”

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