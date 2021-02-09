Fatih Altaylı: Mahir Ünal’ın gelir gruplarına göre edinilebilecek telefonlar listesi var mı, yoksa bu dev hizmeti de Takvim gazetesi mi yapacak!

HaberTürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, AKP'li Mahir Ünal'ın kendisine şikâyette bulunan bir çiftçiye “Param yok diyorsun iPhone kullanıyorsun” yanıtını vermesini yorumladı. Altaylı, Takvim gazetesinin 'alışveriş rehberi'ne de atıfta bulunarak, "Mahir Ünal’ın gelir gruplarına göre edinilebilecek telefonlar listesi var mı, yoksa bu dev hizmeti de Takvim gazetesi mi yapacak!" düşüncesini dile getirdi.

Altaylı yazısında, "iPhone dediği de şu an 12’si piyasada olan iPhone’nun hayli bir eski modeli, iPhone 6.Ülkeye refah getirmekle, zenginlik getirmekle, herkesi otomobil, ev, buzdolabı, çamaşır makinası, bulaşık makinası sahibi övünen bir iktidarın bakış açısındaki değişimi göstermesi açısından önemli bir gösterge. Mahir Bey’e sormak isterim çiftçilerimiz hangi telefonu kullanırsa artan gübre fiyatlarından, artan sulama fiyatlarından, artan elektrik fiyatlarından, artan traktör fiyatlarından, artan faizlerden ve üretici için aynı oranda artmayan ürün fiyatlarından, yakınma hakkı var. Manyetolu telefon mu kullanacaklar!" ifadesini kullandı.

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