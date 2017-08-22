Fatih Altaylı: Mahçupyan'ın durumu, 'gerçek' olmayan Türk entelinin acınası hâlinin özeti

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, İsveç Başbakanı Stefan Löfven'e ait olduğu iddia edilen "Erdoğan ile söz düellosuna girmek gibi bir niyetim yok. Zira karşı karşıya olduğumuz şey örgütlü bir cehalet ve ben bununla baş edebilecek alt-kültürel bir donanıma sahip değilim. Açıkçası Avrupa olarak son 70 yıldır böyle bir olgu ile karşılaşmamıştık" ifadesi üzerinden hükümetin dış politikasınnı eleştiren Karar yazarı Etyen Mahçupyan'ı eleştirdi. Altaylı, "Sadece o değil. Onun gibi pek çoğu. Ve şimdi hepsinin 'ince cilası' tel tel dökülüyor. Mahçupyan’ın durumu, sadece onun değil 'gerçek' olmayan Türk entelinin acınası durumunun özetidir" ifadesini kullandı.

Lövfen'e ait olduğu ileri sürülen açıklama, 10 Ağustos 2017'de sosyal medya kullanıcıları tarafından dolaşıma sokulmuştu. Bahsi geçen "eleştiri"lerin kaynağı olarak gösterilen Svenska Dagbladetisimli gazeteye verilen röportajda ise, alıntılanan ifadelerin yer almadığı görülmüştü. Sosyal Demokrat Partisi yetkililerince yapılan açıklamalarda, söz konusu ifadelerin "uydurulduğu" belirtilmişti. Mahçupyan, söz konusu "yanılgı"dan dolayı daha sonra okurlarından özür dilemişti.

Fatih Altaylı'nın "Anıt eser gelecekçi olur" başlığıyla yayımlanan (22 Ağustos 2017) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Entel

Etyen Mahçupyan’ın bir internet geyiğini gerçek zannedip yorum yapmasıyla ilgili eleştiriler var.

Ben ise olaya başka bir pencereden bakıyorum. Mahçupyan gibiler, yıllarca bu halkı her şeyi bildiklerine, çok aydın olduklarına inandırdılar.

Sadece o değil. Onun gibi pek çoğu. Ve şimdi hepsinin “ince cilası” tel tel dökülüyor. Mahçupyan’ın durumu, sadece onun değil “gerçek” olmayan Türk entelinin acınası durumunun özetidir.