Fatih Altaylı: Madem vatandaşlığımızı, pasaportumuzu satacaksınız, bari doğru düzgün bir sistem kurun

HaberTürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, vatandaşlık almak isteyen yabancılara konut satışına ilişkin olarak, "Sözde zam yaptılar, vatandaşlık bedelini 250 bin dolardan 450 bin dolara çıkardılar. Tabii herkes biliyor ki, bu aslında bir kandırmaca. Türkiye’den vatandaşlık alan kimsenin böyle bir para verdiği de yok, bu paranın gerçekten Türkiye’nin kasasına girdiği de. Sırf bu iş için kurgulanmış mülkler var. Gerçek bir gayrimenkul yatırımı falan yapılmıyor. Yalandan bir satış yapılıyor, daha sonra süresi dolunca bu mülk hemen geri alınıyor." değerlendirmesini yaptı.

Altaylı yazısında, "Madem vatandaşlığımızı, pasaportumuzu satacaksınız.Bari doğru düzgün bir sistem kurun. Bunu ne olduğu belirsiz, kontrol dışı bir gayrimenkul işine bağlamayın.Bu amaçla 10 yıl vadeli bir Türkiye Tahvili çıkarın. Bu tahvilden 400 bin dolarlık alana vatandaşlık verin.Hiç değilse daha net bir para kazanır, kontrolü de elde tutarsınız.Ne olur biraz mantıklı olun. Madem satacaksınız, bari değerimizi ayağa düşürmeyin." ifadesini kullandı.