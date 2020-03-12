Fatih Altaylı: Lüzumsuz öpüşmelerden, anlamsız kafa tokuşturmalardan da vazgeçmek için bu salgın bir başlangıç olabilir

HaberTürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, yeni tip Koronavirüs'te (Kovid-19) ölüm oranının yüzde 2 civarında olduğuna dikkati çekerek, "Gerçekten paniklenecek bir durum yok. Corona virüsünün bu yeni tipi, bulaştığı insanları mutlak ve acılı bir ölüme götürmüyor. Bu Corona, Ebola değil." düşüncesini dile getirdi.

Altaylı, "Haftalardır söylenen 'Corona gelince paniklemeyin' uyarısı her zaman olduğu gibi milletimizin bir kulağından girip öbüründen çıktığı için Bakan’ın açıklamasından birkaç saat sonra market rafları boşaltılmıştı. Oysa gerçekten paniklenecek bir durum yok. Corona virüsünün bu yeni tipi, bulaştığı insanları mutlak ve acılı bir ölüme götürmüyor. Bu Corona, Ebola değil. Ebola’nın ölüm oranı yüzde 50’lerin üzerinde. MERS değil. Onun ölüm oranı da yüzde 35’lerde.

SARS değil. Onun ölüm oranı yüzde 10’ların üzerinde. Bu CORONA Covid19.

Ölüm oranı yüzde 2’lerde. Yani virüse maruz kalan yüz kişiden ortalama olarak 2’si hayatını kaybediyor. O da yaş ve risk gruplarına göre." ifadesini kullandı.

Altaylı yazısında şunları kaydetti:

0-10 yaş grubunda ölüm riski sıfır. Bu yaş aralığında virüsü alıp da hayatını

kaybeden yok.

Sonrasında 40 yaşa kadar ölüm oranı yüzde 1,2.

Sonrasında oran artıyor.

50-60 yaş aralığında yüzde 2’lere çıkıyor.

80 yaşını geçenlerde ise yüzde 14’e tırmanıyor.

Yaş dışında risk grupları var.

En yüksek risk grubu kalp ve damar hastaları.

Bunu akciğer hastaları takip ediyor.

Sonrasında şeker hastaları geliyor.

Onu da kanser hastaları takip ediyor.

50 yaşın altındaki sağlıklı bireylerde ölüm riski çok düşük.

Daha iyi anlaşılması için söyleyeyim.

Corona’nın Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkmasından bu yana, yaklaşık 3 aylık bir sürede ölümüne neden olduğu insan sayısı dün itibarıyla dünyada toplam 4 bin 700’e yakın.

Aynı zaman diliminde sadece ABD’de trafik kazalarında ölen insan sayısı bunun 2 katından fazla.

Peki bu tedbir almayın mı demek?

Asla değil.

Otomobilde de nasıl ki emniyet kemerimizi bağlıyor, dişleri aşınmamış lastikler kullanıyor, otomobilin bakımlarını yaptırıp, kurallara uyuyorsak burada da emniyet tedbirlerini alacağız elbet ama sapıtmadan, zıvanadan çıkmadan.

En önemli şeyin el hijyeni olduğunu kırk beş bin kere söyledi uzmanlar.

Bu vesile ile belki el yakıma alışkanlığı edinebiliriz birçoğumuz mesela!

Elimize değil, kolumuza aksırmayı da adet haline getirebiliriz bu vesile ile.

Lüzumsuz öpüşmelerden, anlamsız kafa tokuşturmalardan da vazgeçmek için bir başlangıç olabilir bu salgın.

Çok korkmayın.

Başkalarına saygı gösterin.

Fazlasına gerek yok.

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