Fatih Altaylı: Kurdaki artışla Osmangazi Köprüsü için ödeneceği taahhüt edilen miktar 8 milyar 900 milyon TL'yi aşacak; geçmeseler de zorla geçirilmiş olacaklar

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Türk Lirası'nın yabancı paralar karşısındaki değer kaybını değerlendirdiği yazısında, "Osmangazi Köprüsü ve İstanbul-İzmir otoyolu için de ücret 2 Ocak günü ortaya çıkacak olan dolar kurunun, belirlenen dolar cinsinden fiyat ile çarpılması ile ortaya çıkacak.

Biz en net olan köprü geçiş ücreti üzerinden giderek 2 Ocak günü iyimser bir yaklaşımla dolar kurunun henüz rüştünü ispat etmiş olmadığını varsayıp 17-17,5 TL civarında olduğunu varsayarsak Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti 35 dolar x 17,5 TL olacak. Yani üç aşağı beş yukarı 610 TL.

Buna otoyol için ayrıca ödeyeceğiniz ve yine aynı oranda zamlanacak ücretler dahil değil. Yavuz Sultan Selim Köprüsü de, Kuzey Marmara Otoyolu da, henüz açılmamış Çanakkale Köprüsü de, KÖİ ile yapılmış ne varsa aynı oranda zamlanacak" ifadelerini kullandı.

Sadece Osmangazi Köprüsü için taahhüt edilen miktarın kurdaki artışla 8 milyar 900 milyon lirayı aşacağının altını çizen Altaylı, "Tabii ki, iktidar bu zammı fiyatlara aynen yansıtmayacak ve aradaki farkları Hazine’den ödeyecek. Böylelikle bu köprülerden geçmeyenler de geçmiş gibi para ödemek zorunda kalacaklar. Geçmeseler de zorla geçirilmiş olacaklar.

Bunu farklı yerlerdeki farklı ama benzer yöntemle yapılmış projelere uyguladığınız zaman kur farkı faturasının, cebimize nasıl yansıyacağını, bu kur artışından kimlerin kazançlı çıktığını da görebilirsiniz" diye yazdı.



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