Fatih Altaylı: Küfürbaz tipleri besleyip büyütüp, “Başak Demirtaş’a yönelik saldırıyı kınıyoruz” demek ikiyüzlülüktür

HaberTürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'a yönelik cinsiyetçi saldırıyı kınayan bazı isimlere ilişkin, "Bu küfürbaz tipleri besleyip büyüten, onlara abilik yapan, onlara örnek olan, onlara gaz veren, onları ağırlayan, onları adam yerine koyup palazlanmalarını sağlayıp sonra da 'Kınıyoruz' demek büyük bir ikiyüzlülüktür." değerlendirmesinde bulundu.

Altaylı, "Anası tarafından doğrulmadığına, hayata bir hela taşı üzerinde başladığına emin olduğum birisi Selahattin Demirtaş’ın eşine yönelik akılalmaz cümleler kurmuş. Hiç şaşırmadım. Bizim gibi gazeteciler de bazen sosyal medyada, bazen de doğrudan mail yoluyla benzer hakaretlere maruz kalıyoruz. Türkiye’de sayıları giderek artan böyle bir kitle var ne yazık ki! Genelde umursamıyorum. Çok uzatırlarsa mahkemeye veriyorum. Emniyet sağ olsun hemen buluyor bunları. Mahkemeye gelince ağlayıp zırlıyorlar." görüşünü savundu.

Altaylı, " Bu tiplere yapacak bir şey yok. İkiyüzlüce olan ise şu: Pek çok kişi Başak Demirtaş’a yönelik bu terbiyesiz saldırıyı 'kınama yarışına' girdi. Kabul edilemezmiş, büyük ayıpmış, kınıyorlarmış. İşte buna 'timsah kınaması' diyebiliriz. Çünkü yukarıda bahsettiğim bu küfürbaz tipleri besleyip büyüten, onlara abilik yapan, onlara örnek olan, onlara gaz veren, onları ağırlayan, onları adam yerine koyup palazlanmalarını sağlayıp sonra da 'Kınıyoruz' demek büyük bir ikiyüzlülüktür. Aynı fikirde olmadığın insanlara hakaret etmeyi, onları düşmanlaştırmayı normalleştireceksin. Sonra da bu 'normale' uyanları kınayacaksın. Yersen. Yemezsen gargara." ifadesini kullandı.

Yazının devamı için tıklayın

Ne olmuştu? Twitter'da 'Vedat Muti7' isimli kullanıcı, Başak Demirtaş'ın fotoğrafını paylaşarak "Selo içerde karısı dışarıda yanıyordur şimdi söndürmek lazım" ifadesini kullandı. AKP Tanıtım ve Medya Başkanı Mahir Ünal'ın duyurusunu yaptığı 'Etik kurallara uyuyorum" anlamına gelen 'Yeşil nokta' sembolünü kullandığı görüldü. Paylaşımın ardından "Başak Demirtaş Seninleyiz" etiketi açıldı. 'Vedat Muti7' hesabı askıya alındı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Bir kısım basın yayın organları ile sosyal medya platformlarında, Selahattin Demirtaş ve eşi Başak Demirtaş aleyhine yapılan Twitter paylaşımına dair yer alan haberlere ilişkin olarak, kamuoyunu aydınlatma zarureti hasıl olmuştur. Söz konusu paylaşımlarda bulunan ve kimliği tespit edilen şahıs hakkında gözaltı kararı verilmiş olup, soruşturma hassasiyetle takip edilmektedir." ifadesi kullanılmıştı.