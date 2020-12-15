Fatih Altaylı: Koronavirüs, sertleşme sorunu yaratıyor

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Koronavirüs'ün seks hayatına etkisi üzerine kalıcı hasar bırakacağını söyleyerek, "Erkeklik ve kadınlık organlarındaki hücrelerde çoğalmaya başlıyor. S2 hücrelerinde özellikle erkek penisinde ve kadının ovaryumunda çok miktarda olduğu biliniyor. Bu üreme organlarını tutuyor, bu da erkeklerde sertleşme sorunu yaratıyor" dedi.

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, aşı konusuyla ilgili merak edilen soruları haberturk.com’dan Burçak Orçun’a yanıtladı. "Aşının kalıcı yan etkisinden korkanlar virüsün yan etkisinden korksunlar" diyen Altaylı, "Geçen gün okuduğum bir makale, 'uzun Covid' diyor. Virüs vücuttan çıkınca bile uzun süreli bir Covid etkisi yaratıyor. Arkasında büyük bir hastalık bırakıyor. Erkeklik ve kadınlık organlarındaki hücrelerde çoğalmaya başlıyor. S2 hücrelerinde özellikle erkek penisinde ve kadının ovaryumunda çok miktarda olduğu biliniyor. Bu üreme organlarını tutuyor, bu da erkeklerde sertleşme sorunu yaratıyor. Erkeğin ürettiği semende bulunuyor ve kalıcı olarak nakledilebileceği ve uzun süre varlığı koruyabileceğini söylüyor. Damar içi dokuyu hasara uğratıyor, kalıcı kalp ya da böbrek rahatsızlığına sebep oluyor. Hafif bile geçirseniz içeride büyük bir hasar bıraktığını herkes bilsin" dedi.

Sertleşme bozukluğuyla ilgili konuşan Altaylı, "Benim bir anlamda hoşuma gitti . Korona'ya karşı tedbirli davranmayanların üreyemeyeceklerini görüyoruz. En azından bu zekâ seviyesi ileriye dönük olarak üreyemeyecek. İnsani değil ama ne yazık ki insanı çileden çıkartıyorlar" diye konuştu.

"SinoVac aşısını olacağım"