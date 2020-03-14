Fatih Altaylı Koronavirüs karnesi hazırladı, Turizm Bakanı'na 10 üzerinden 3 verdi

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkarak binlerce kişinin ölümüne sebep olan Koronavirüs salgınının Türkiye'de de görülmesiyle birlikte bakanlıkların aldığı tedbirleri ve kararları değerlendirdi. Bakanlıkları 10 üzerinden puanlayarak bir karne oluşturan Altaylı, Turizm Bakanı'na 3, Ticaret Bakanı'na 4, Ulaştırma bakanına da 6 puan verdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı aldığı önlemler ve yaptığı bilgilendirmelerden dolayı tebrik eden ve 10 puan veren Altaylı, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a da 8 puan vererek, "Evelemeden gevelemeden gereğini yaptı. Okulları kapattı. Öğrenci sağlığını her şeyin önüne koydu" değerlendirmesinde bulundu.

Altaylı, Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'na da 8 puan vererek, spor müsabakalarını ertelemesini, seyircisiz oynama kararı almasını gerekçe gösterdi.

Altaylı, düşük puan verdiği Bakan Pekcan için, "Pek başarılı olamadı. Fırsatçılara karşı önlem almakta gecikti. Serbest piyasaya müdahale etmeyeceğim diye halkın temel ihtiyaçlarındaki fahiş fiyat artışlarına, kimi malların ortadan kaybolmasına müdahale edemedi" sözlerini kullanırken; Bakan Ersoy için de, "Her konuda oldukça başarılı bulduğumuz Turizm Bakanı bu sefer sınıfta kaldı. Corona’nın en fazla etkilediği ve etkileyeceği alan olan turizmde gerekli önlemler alınamadı. Turizmcilerin ciddi kayıpları var ve bununla ilgili destek programları henüz belli değil. Muhtemelen kendisinden kaynaklanmayan nedenlerden ötürü bir şey söyleyemiyor ve sorunun kimden kaynaklandığını da açıklayamıyor" ifadelerini kaydetti.

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