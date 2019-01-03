Fatih Altaylı: Kendimi bu kadar 'keriz' hissettiğim başka bir olay yaşamadım

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Osmangazi Köprüsü’nde geçiş ücretine yapılan yüzde 45 zamma tepki gösterdi. Altaylı, “Kendimi bu kadar keriz hissettiğim başka bir olay hayatımda yaşamadım” dedi.

Fatih Altaylı, “Suriyeliler mi, Suriyelileştirme mi” başlığıyla yayımlanan yazısında Osmangazi Köprüsü’nün geçiş ücretine yapılan zamma tepki gösterdiği yazısının ilgili bölümü şöyle:

Enflasyonla mücadele köprüden geçememiş

Dün yılbaşında aile büyükleriyle birlikte olmak için gittiğim Ayvalık’tan döndüm.



Maalesef dönüş yolunda Osmangazi Köprüsü’nü kullandım.



Yemin ediyorum, ayıptır, günahtır.



Giderken yaklaşık 140 TL verdiğim köprü ve Bursa’ya kadar otoyol parası zaten yeterince acı vericiyken, dönüşte aynı yol ve köprü için 218 TL ödedim.



Bu kadar pahalı bir köprü geçişi ve otoyol zannederim dünyanın hiçbir yerinde yok.



Varsa da ben görmedim.



Türkiye’de başka hiçbir şeye yapılmış böyle bir zam da yok.



Enflasyonla mücadele, söz konusu bu yap işlet yollar ve köprüler olduğu zaman belli ki geçerli değil.



Üstelik “Kazık” duble.



Kullandığım araç, 20 santim daha uzun olduğu için, 2. Sınıf araç tarifesi uygulandı.



Bu da dünyanın başka bir yerinde gördüğüm bir şey değil.



Ve işin acı tarafı o yoldan geçsek de geçmesek de sanki geçmişiz gibi devlet bu “İnsafsız” fiyattan buraya garantili bir geçiş ücretini zaten ödüyor.



Kendimi bu kadar “Keriz” hissettiğim başka bir olay hayatımda yaşamadım.