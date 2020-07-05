Fatih Altaylı: Kazanın sorumlusu olarak gözaltına alınması gereken adama kaza şerefine bir yemek düzenlemişler, aferin hepinize

HaberTürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, Sakarya Hendek'te 4 işçinin hayatını kaybettiği Büyük Coşkunlar Havai Fişek Fabrikası’nın sahibi ve MÜSİAD Sakarya Şube Başkanı Yaşar Coşkun’a ‘moral vermek için’ Sakarya’ya gelen MÜSİAD Genel Başkanı ve Şube Başkanları'nın yemek vermesine tepki gösterdi. Altaylı, "Kazanın sorumlusu olarak gözaltına alınması gereken adama kaza şerefine bir yemek düzenlemişler, aferin hepinize" düşüncesini dile getirdi.

TIKLAYIN | MÜSİAD Başkanı ve üyeleri, 4 işçinin öldüğü havai fişek fabrikasının sahibine moral yemeğinde bir araya geldi!

Altaylı, "Sakarya’da bir havai fişek fabrikası 'kazara' patlamış. Aynı fabrikanın bilmem kaçıncı kez 'kazara' patlaması imiş.Sadece havai fişek değil, Ramazan topları da o fabrikada yapılırmış meğer. Sahibi de MÜSİAD Sakarya yönetimi üyesi bir işadamı imiş. Allah göstermesin kaza bu, herkesin başına gelebilir. Sık sık gelmesi biraz ihmalkarlık, biraz vurdumduymazlık göstergesidir gerçi ama yine de “kaza” diyelim.

Kaza sonucu 4 vatandaşımız ölmüş, “Sayın Cumhurbaşkanı tarafından oraya yollanan” sayın bakanlarımızdan birinin ifade ettiğine göre 7 kişi de kayıpmış.

Yine ucuz atlatılmış. 2012’de Afyonkarahisar’da askeri cephanelikte meydana gelen patlamada 25 kişi ölmüştü. Bazıları buharlaştığı için asla cenazelerine ulaşılamamıştı. Neyse meselem patlama değil zaten." görüşünü savundu.

Altaylı, "Bana acı gelen, bana üzüntü veren şu. MÜSİAD yöneticileri patlama sonrası fabrikanın sahibi işadamını ziyaret etmişler. Ve ölenlerin geride kalan aileleri yerine fabrika sahibine “moral” vermeyi tercih etmişler. Kazanın sorumlusu olarak gözaltına alınması gereken adama kaza şerefine bir yemek düzenlemişler. Aferin hepinize. Boğanızda kalsın diyemeyeceğim. Agop’un kazı gibi yutmuşsunuz belli ki! Ama inşallah çıkaramazsınız da... İçinizde kalır!" ifadesini kullandı.

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